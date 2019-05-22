رياضة | فيدال: أتمنى مواجهة ميسي في نهائي كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيدال: أتمنى مواجهة ميسي في نهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللاعب التشيلي ارتورو ‏فيدال لاعب فريق برشلونة الإسباني، إن ميسي متحمس للفوز بلقب مع منتخب الأرجنتين، مشيراً إلى أنه يحب بلده كثيراً، وعندما يلعب النهائي سيفعل كل شيء للتتويج باللقب.

وقال فيدال في تصريحات صحفية : "كنا نشاهد مباراة الأرجنتين ضد البارجواي في نصف نهائي 2015، وكرة القدم التي قدمتها الأرجنتين في تلك المباراة تجعلك تخاف قليلاً، وإنها تجعلك تعرف أي منتخب ستواجه مع ميسي الذي هو من خارج الكوكب".

وتابع : "أتمنى مواجهة ميسي ومنتخب الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا مجدداً".