رياضة | عاجل.. برشلونة يحسم صفقة لاعب هولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يحسم صفقة لاعب هولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونه قد أغلق صفقة الهولندي الشاب لودوفيت ريس لاعب نادي جرونينجن والذي يجيد اللعب في الوسط الدفاعي.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن الهولندي الشاب سيكون برشلونياً لمدة 5 أعوام قادمة حيث سيقدم رسمياً يوم الخميس، وتقدر قيمة الصفقة 7 ملايين يورو.

وكانت إدارة نادي برشلونة تبحث عن لاعب مميز لخلافة سيرجيو بوسكيتس في المستقبل، ويبدو أن البارسا قد لقى هدفه مع الهولندي الشاب البالغ من العمر 18 عاماً.

وأشار هانز نيلاند المدير التنفيذي لنادي جرونينجن الهولندي، في تصريحات صحفية سابقة، إلى اقتراب لودوفيت ريس من الانتقال إلى نادي برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.