انت الان تتابع تفاصيل خبر ما حقيقة تولي غوارديولا تدريب بطل إيطاليا؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 09:50 مساءً - يتواصل الحديث حول خليفة المدرب ماسيمليانو أليغري، الذي أعلن رحيله عن صفوفه يوفنتوس الإيطالي، عقب نهاية الموسم الكروي الحالي.

وفي هذا الإطار نقل موقع "كالتشيو ميركاتو" عن أحد الصحفيين، أن يوفنتوس، الذي تُوّج هذا الموسم بلقبه الثامن توالياً في الدوري الإيطالي، توصل إلى اتفاق مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي يمتلك عقداً مع مانشستر سيتي الإنجليزي حتى صيف 2021.

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وأشار إلى أن الاتفاق ينص على تولي المدرب، الذي قاد "السيتزن" للتتويج بـ"الثلاثية المحلية" لأول مرة في تاريخ الكرة الإنجليزية، تدريب يوفنتوس بداية من الموسم المقبل، بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد ذكرت أن المدير الرياضي لـ"السيدة العجوز"، فابيو باراتيسي، كان في مدينة ميلانو، الثلاثاء، في نفس الفندق الذي يقيم به غوارديولا لحضور أحد الأعمال الخيرية.

وتولى أليغري مهمة الإشراف على يوفنتوس منذ صيف 2014، ونجح مع يوفنتوس في فرض هيمنة شبه مطلقة على البطولات المحلية؛ إذ قاده للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في السنوات الخمس الأخيرة، كما فاز معه بكأس إيطاليا (4 مرات)، وكأس السوبر الإيطالي (مرتين)، لكنه فشل بالتتويج بدوري أبطال أوروبا رغم وصوله إلى النهائي القاري، عامي 2015 و2017، قبل الخسارة أمام برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد رشحت ستة مدربين لقيادة رفاق رونالدو بداية من هذا الصيف؛ وهم: الإيطالي أنطونيو كونتي (بلا نادٍ حالياً)، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام)، والفرنسي ديدييه ديشان (منتخب فرنسا)، والإيطالي سيموني إنزاغي (لاتسيو)، والإيطالي جيان بييرو جاسبريني (أتالانتا)، والصربي سينيسا ميهايلوفيتش (بولونيا).