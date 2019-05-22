الان تتابع الاتفاق يعلن التعاقد مع البرازيلي روجيرو كوتينيو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 29 دقيقة - 10:00 م, 22 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت إدارة نادي الاتفاق، اليوم، تعاقدها مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، على أن يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي.

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