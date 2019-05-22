الاتفاق يعزز صفوفه بالبرازيلي كوتينيو

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت إدارة نادي الاتفاق التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو، لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث. وأفادت إدارة النادي عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأربعاء) بأنه سيتم التوقيع النهائي مع اللاعب بعد تجاوزه الفحص الطبي.



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