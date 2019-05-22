شكرا لقرائتكم الجبلاية تعرض على الأهلى مواجهة بيراميدز 3 يونيو فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض مسئولو إتحاد الكرة على إدارة الأهلى، إقامة مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز فى بطولة كأس مصر يوم 3 يونيو المقبل. وأرسل مسئولو اتحاد الكرة خطاباً للأهلى بموعد إقامة المباراة لاستطلاع رأيه فى الموعد، كما تم إرسال خطاب مماثل لنادي بيراميدز لاستطلاع رأيه هو الأخر بخصوص الموعد المقترح قبل اتخاذ قرار رسمى بشأن موعد المباراة.

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