الخليج 365 يكشف قيمة مكافأة لاعبى الزمالك لحصد الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، قيمة المكافأة التى حددها المجلس الأبيض، للاعبى الفريق الكروى، حال حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الحالى. ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان المغربى يوم الأحد المقبل، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بملعب برج العرب بالإسكندرية. Advertisements أوضح المصدر الزملكاوى أن مجلس الإدارة قرر صرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق الكروى، حال الفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان. ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفان لضمان حصد اللقب الأفريقى بعد خسارة مباراة الذهاب بالمغرب بهدف وحيد.

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