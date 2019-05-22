شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: استقبال نهضة بركان بمطار القاهرة جزء من رد الجميل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرتضى منصور: استقبال نهضة بركان بمطار القاهرة جزء من رد الجميل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن استقباله لبعثة فريق نهضة بركان المغربي هى سابقة تحدث لأول مرة وهى جزء من رد الجميل للإستقبال الذى تم للزمالك فى المغرب.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس نادي الزمالك للبعثة بمطار القاهرة صباح اليوم فور وصولهم.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية لقناة الرياضية المغربية أنه شعر بالخوف عقب سماع أزمة فريق الصفاقسي التونسي الا أن ما حدث مع الزمالك ينفى كل ما أثير قبل سابق.

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تابع مرتضى منصور أن الرياضة والفن هما القوة الناعمة التى تحفظ علاقات البلدين وهناك الكثير من الفنانيين من البلد المغربي نعشقهم على رأسهم سميرة سعيد وعزيزة جلال وغيرهم من النجوم الراقيين الذين نعهد عنهم كل إحترام.

وقال إن العلاقة قوية وممتدة بين الشعبين وأنه يرحب بجميع الأخوة من البلد الشقيق فى مصر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نهضة بركان فى اياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية والتى ستقام الأحد القادم على أرضية ملعب استاد برج العرب فى تمام العاشرة مساء.