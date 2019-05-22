شكرا لقرائتكم 29 لاعبا فى قائمة غانا استعدادا لأمم أفريقيا وغياب أنطوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضمت قائمة غانة الأولية 29 لاعبا استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

اختار كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا 29 لاعبا للمنافسة في المجموعة السادسة بأمم إفريقيا التى تضم بنين، الكاميرون وغينيا بيساو.

وغاب جون أنطوى مهاجم مصر للمقاصة عن قائمة منتخب غانا، بعدما تم ترشيحه بقوة في الأيام الماضية من أجل الانضمام للفريق.

وتكونت القائمة الأولية من:

Advertisements

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري (ماريتزبرج يونايتد، جنوب أفريقيا)، لورانس أتي زيجي (سوشو، فرنسا)، وفيليكس أنان (أشانتي كوتوكو، غانا).

خط الدفاع: جون بوي (ميتز، فرنسا)، آندي ييادوم (ريدينج، إنجلترا)، عبدالرحمن بابا (ريمس، فرنسا)، لومور أجبينينو (جوزتبي سبور، تركيا)، قاسم نوهو ، (هوفينهام، ألمانيا) جوناثان مينساه (كولومبوس كرو، أمريكا)، جوزيف أيدو (جينك ، بلجيكا)، نوهو موسى (سانت جالن، سويسرا)، جوزيف أتاما (باشاك شهير، تركيا)، ومحمد الحسن (هارتس أوف أوك ، غانا)

خط الوسط: مبارك واكاسو (ديبورتيفو ألافيس، إسبانيا)، توماس بارتي (أتلتيكو مدريد، إسبانيا)، كوادو أسامواه (إنتر ميلان، إيطاليا)، إبينيزير أوفوري (نيويورك إف سي، أمريكا)، أفرييه أكوا (إمبولي، إيطاليا)، أندريه أييو (فنربختشة، تركيا)، كريستيان أتسو (نيوكاسل يونايتد، إنجلترا)، صامويل أوسو (كوكاريكي، صربيا)، توماس أجيبونج (هيبرنيان، اسكتلندا)، ياو ييبواه (نومانسيا ، إسبانيا)، محمد عبدالفتاح (أشانتي كوتوكو، غانا).

خط الهجوم: أسامواه جيان (قيصري سبور، تركيا)، جوردان أيو (كريستال بالاس، إنجلترا)، عبدالمجيد واريس (نانت، فرنسا)، كاليب أوكوبان (طرابزون سبور، تركيا) وكوابينا أوسو (ليجانيس، إسبانيا).