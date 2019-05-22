شكرا لقرائتكم طه إسماعيل : الإسماعيلى لا يملك إمكانيات المربع الذهبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طه إسماعيل نجم الأهلى الأسبق إن النادى الإسماعيلى لا يملك إمكانيات المنافسة على المربع الذهبى بالموسم الحالى. أضاف إسماعيل خلال تحليله لمباراة الأهلى والإسماعيلى على أون سبورت أن الدراويش لايملكون التوازن بين الدفاع والهجوم وليس لديهم استراتيجية واضحة. Advertisements تابع نجم الأهلى الأسبق أن دفاع الإسماعيلى ليس جيدا هذا الموسم واستقبل أهدافا كثيرة. ويواجه الأهلى نظيره الإسماعيلى بعد قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى المصرى.

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