ماني يعلن التحدي لـ محمد صلاح على لقب الهداف في الموسم القادم

كتب: ندى قطب

أبدى السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، سعادته البالغة بالحصول على الحذاء الذهبي، بعد تسجيله 22 هدفاً خلال الموسم المنصرم في الدوري الإنجليزي، بالتقاسم مع زميله في الفريق محمد صلاح وبيير إيمريك أوبميانج.

ماني يعلن التحدي أمام صلاح على لقب الهداف

وأكد اللاعب السنغالي في حوار خاص مع الموقع الرسمي لليفربول، على أنه لن يترك فرصة خلال الموسم القادم للتسجيل، من أجل التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للمرة الثانية توالياً، في رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح منافسه...