شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. عبد الله جمعة يهدد حضور أجيرى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح عبد الله جمعة لاعب الزمالك، عقبة أمام تواجد المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، فى مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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