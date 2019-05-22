إنبى يواجه النجوم 27 مايو فى ختام منافسات الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أن مباراة الفريق البترولى الأخيرة فى مسابقة الدورى الممتاز أمام فريق النجوم ستقام يوم 27 مايو المقبل، فى الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من منافسات الدورى الممتاز.
وكان إنبى قد حقق الفوز على مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، ليضمن البقاء بشكل رسمى فى الدورى الممتاز هذا الموسم.
يذكر أن إنبى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 12 مواجهة والهزيمة فى مثلهم، فيما سجل 38 هدفًا واستقبل 41 هدفًا، ويتبقى له مباراة واحدة فى ختام مسابقة الدورى الممتاز أمام فريق النجوم.
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