شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الملاكمة يعلن قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة روسيا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة روسيا الدولية للكبار والمحدد لها الفترة من 27 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبلين. تضم قائمة اللاعبين : رمضان محمد فى وزن 63 كجم وحمدى هيكل وزن 69 كجم وأحمد حسام وزن 75 كجم و عبد الرحمن عرابى وزن 81 كجم و يوسف كرار وزن 91 كجم و يسرى رزق وزن + 91 كجم . ويشارك المنتخب فى بطولة روسيا الدولية إستعدادا لخوض منافسات بطولة العالم المقرر اقامتها هناك أيضا خلال الفترة من 6 و حتى 22 سبتمبر المقبل.

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