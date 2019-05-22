شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأجهزة الفنية لسلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد السلة تشكيل الأجهزة الفنية لفرق السلة رجال وسيدات ، وذلك بعد الهيكلة والإحلال والتجديد الذى قام به المجلس الأحمر بنهاية موسم كرة السلة.

على مستوى السيدات، قرر المجلس إسناد المهمة الفنية لعلى هاشم مديرا فنيا خلفا لإيهاب الألفى الذى تم تقديم الشكر إليه رغم تحقيق بطولة الدورى سنوات متتالية، على أن يكون سيد صابر مديرا لقطاع الناشآت.

وعلى مستوى الرجال تولى سيد مصطفى مديرا لقطاع الناشئين على مستوى الأولاد ، وطه الغنام مديرا للأكاديميات، وفيما يخص المدير الفنى للفريق الأول فتقرر أن يتم تأجيله إلى نهاية الموسم الرياضى.

يذكر أن الأهلى دخل فى مفاوضات مع اشرف توفيق لتولى القيادة الفنية لفريق الرجال الا انه اشترط موافقة فريق سموحة ، بالإضافة إلى انشغاله بمشاركة الفريق بالبطولة الافريقية بأنجولا.