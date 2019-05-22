شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. التفاصيل الكاملة لقائمة منتخب مصر "فيديوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر سوبر كورة التفاصيل الكاملة لقائمة منتخب مصر، بعدما أعلن المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى للفراعنة، قائمة تضم 25 لاعبا للانضمام لمعسكر في برج العرب، يوم 6 يونيو المقبل لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية مصر 2019. لمعرفة التفاصيل ومشاهدة الفيديو اضغط هنا..

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