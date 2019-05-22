شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يتسببون في حيرة لذيذة لأجيري في منتخب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب الفراعنة عن قائمة المنتخب الوطني التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المرتقب إقامتها في مصر يونيو المقبل.

وشهدت القائمة تواجد الرباعي عمر جابر من بيراميدز، باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي، أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي وعمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، حيث جمع اللاعبين الأربعة ميزة اللعب في أكثر من مركز وهو ما يتسبب في حيرة لذيذة لمدرب الفراعنة.

عمرو وردة

يجيد عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني اللعب في أكثر من مركز، حيث يلعب في مركز صانع الألعاب بالإضافة إلى مركز المهاجم الصريح وهو ما قام به من قبل مع منتخب الفراعنة وقت تولي هيكتور كوبر تدريب منتخب مصر في وقت سابق، وشارك وردة مع فريقه اليوناني خلال الموسم الجاري في 36 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

أيمن أشرف

يعد مركز الظهير الأيسر هو المركز الأساسي للاعب النادي الأهلي أيمن أشرف، الذي اضطر بسبب حاجة القلعة الحمراء إلى مدافع إلى التأقلم على اللعب في هذا المركز لموسمين متتاليين، ولكنه يكون على أكمل جاهزية عندما يحتاجه الأهلي في مركزه الأساسي، وشارك أيمن أشرف مع الفريق الأحمر في 37 مباراة خلال الموسم الجاري بواقع 10 مباريات في دوري أبطال أفريقيا و 27 مباراة في الدوري العام، سجل خلالهم هدفين.

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عمر جابر

يلعب عمر جابر في مركز الظهير الأيمن، إلا أن لاعب بيراميدز يجيد أيضاً اللعب في مركز الظهير الأيسر نظراً لأن جابر قادر على اللعب بكلتا قدميه بنفس الكفاءة، وشارك جابر مع بيراميدز في 26 مباراة منذ انطلاق الموسم الجاري صنع خلالهم 4 أهداف ولم يسجل .

باهر المحمدي

انضم باهر المحمدي لاعب النادي الاسماعيلي إلى قائمة اللاعبين الذين يجيدون اللعب في أكثر من مركز وعلى الرغم من أن مركزه الأساسي هو مركز المدافع، إلا أن باهر يستطيع اللعب أيضا في مركز الظهير الأيمن، وشارك المحمدي مع الاسماعيلي في 33 مباراة خلال الموسم الجاريسجل هدفين وصنع هدف .