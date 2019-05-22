أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء ، 22 مايو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها ، اتحاد الكرة يدرس استخدام تطبيق "تذكرتى" لعودة الجماهير فى الدورى الجديد ، اعتزال طارق الغنام أسطورة سلة الأهلى.

مرتضى منصور يستقبل بعثة نهضة بركان في مطار القاهرة بالورود

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على استقبال بعثة فريق نهضة بركان المغربي في مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

اتحاد الكرة يدرس استخدام تطبيق "تذكرتى" لعودة الجماهير فى الدورى الجديد

يدرس اتحاد الكرة الإستعانة بالنظام الجديد الخاص بطرح وبيع التذاكر إلكترونيا من خلال تطبيق "تذكرتى"، لعودة الجماهير لملاعب الدورى فى الموسم الجديد.

اعتزال طارق الغنام أسطورة سلة الأهلى

قرر طارق الغنام نجم سلة الأهلى اعتزال اللعب، وإنهاء مسيرته، مكتفيا بما قدمه مع الفريق الأحمر خلال السنوات الماضية.

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المقاصة يفاوض إيهاب جلال للعودة لقيادة الفريق من جديد

دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من أجل العودة من جديد لقيادة مصر المقاصة من جديد بعد المفاوضات التى قام بها محمد عبد السلام رئيس النادى الفيومى بنفسه مع المدير الفنى .

سعد سمير يعود لتدريبات الأهلى بعد 45 يوما

أكد الجهاز الطبى للأهلى أن سعد سمير مدافع الفريق سيعود بشكل تدريجى لتدريبات الكرة بعد شهر ونصف من الآن.

المنتخب الوطنى يجدد طلبه بخوض ودية غينيا علي استاد القاهرة

كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري أنه سيتم تجديد طلبهم بلعب ودية الفراعنة أمام غينيا المقرر لها يوم 16 يونيو المقبل باستاد القاهرة بدلا من استاد برج العرب بالإسكندرية .

مفاجأة.. الزمالك يحتاج موافقة سموحة لإعادة ظهيره فى الصيف

يحتاج مسئولو الزمالك، إلى الحصول على موافقة نظرائهم فى سموحة من أجل إعادة أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق والمنتخب الوطنى المعار من النادى الأبيض إلى النادى السكندرى حتى نهاية الموسم المقبل.