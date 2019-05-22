شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الإصابة تبعد تير شتيجن عن برشلونة في مواجهة فالنسيا بنهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني، غياب حارسه الألماني مارك أندري تير شتيجن، عن الفريق في مباراة نهائي كأس الملك والمقرر لها يوم السبت المقبل أمام فريق فالنسيا.
وكتب الموقع الرسمي للنادي، الحارس الأول للفريق لا يزال يتلقى العلاج على مستوى ركبته اليمنى، وبالتالي لا يمكنه المشاركة في نهائي كأس الملك ضد فالنسيا.
ولم يحدد النادي الكاتالوني تاريخ عودة الحارس الدولي الألماني إلى الملاعب.
وسيكون الحارس الثاني ياسبر سيليسن هو الأساسي في مواجهة فريق «الخفافيش».
ويمتلك برشلونة فرصة الجمع بين لقبي الدوري والكأس حيث نجح الفريق الكتالوني في التتويج بلقب الدوري بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.
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