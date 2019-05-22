شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي يعلن موعد عودة سعد سمير لتدريبات الأهلي.. وتطورات إصابة «نيدفيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن سعد سمير مدافع الفريق سيعود بشكل تدريجي لتدريبات الكرة بعد شهر ونصف من الآن.

ويعاني سعد سمير مدافع الفريق من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي والتي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

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وأوضح الجهاز الفني أن سعد سمير يسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي وقطع شوط كبير في عملية التأهيل، مؤكدًا أن اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية في يوليو القادم كموعد مبدئي وذلك بناء على حالة اللاعب وقتها ووفقا للبرنامج التأهيلي الذي يسير عليه.

كما أكد الجهاز الفني أن كريم نيدفيد لاعب الفريق، يسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا.

وأوضح أن اللاعب سيعود إلى ألمانيا قريبا أيضا للاطمئنان عليه خاصة أنه يسير وفقا برنامج علاجي وتأهيلي محدد وأنه لا توجد أية مبررات للتعجل في عملية تأهيل اللاعب وتجهيزه.

يذكر أن كريم نيدفيد أجرى مؤخرًا جراحة غضروف الركبة في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور الألماني فايلر الذي قدم للجهاز الفني أيضا تقريرا شاملا عن اللاعب وبرنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يسير عليه في مصر بعد عودته من ألمانيا.