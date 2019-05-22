شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الليلة.. 4 نجوم سجلوا بقميص الفريقين في قمة الأهلي والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهات الإسماعيلي والأهلي دائما ما تستحوذ على اهتمام الجماهير المصرية، نظرا لحجم الإثارة والندية التي تشهدها تلك المباريات.

Advertisements

ويلتقى الفريقان في العاشرة من مساء اليوم، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

استعرض الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، إحصائية خاصة عن لاعبين سبق لهم ارتداء قميص الفريقين ونجحو في التسجيل بمواجهات القمة.

ويحتل تلك القائمة 4 لاعبين فقط، البداية مع خالد بيبو الذي كان لاعبًا بالإسماعيلي ثم انضم إلى الأهلي وسجل هدفين في مباريات القمة بواقع (1 للإسماعيلي، 1 للأهلي)، ثم محمد بركات الذي انتقل إلى الأهلي بعدما تألق مع الدراويش وسجل (7 أهداف للأهلي، و3 للإسماعيلي)، ثم شادي محمد الذي ضمه الإسماعيلي بعد لعبه للأهلي وأحرز (2 للأهلي، و1 للإسماعيلي)، وأخيرا عبدالله السعيد الذي هز الشباك 4 مرات بواقع (3 للأهلي، و1 للإسماعيلي).