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كارلوس إدواردو يقترب من توديع الهلال السعودي

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كشفت مصادر خاصة لموقع ، أن مسألة بقاء كارلوس إدواردو مع ناديه الهلال السعودي، باتت ضعيفة للغاية، بسبب رغبة الطرفين في إنهاء التعاقد قبل موعده، نظرًا لتراجع مستوى اللاعب البرازيلي.

وأوضحت المصادر أن وجهة كارلوس إدواردو ستكون الإمارات، حيث يفاضل اللاعب بين العروض التي حصل عليها من العين وشباب الأهلي دبي.

وشددت المصادر أن  كارلوس إدواردو يتواجد حاليًا في الإمارات لقضاء إجازته، بعد اتفاقه مع إدارة الهلال، بتسهيل عملية انتقاله في الميركاتو الصيفي المقبل.

وانتقل كارلوس إدواردو لصفوف الهلال السعودي في صيف 2015 قادمًا من نادي نيس الفرنسي، الذي استعاره آنذاك من ناديه الأصلي بورتو، ونجح الهلال في شراء عقده من النادي البرتغالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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