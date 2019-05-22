شكرا لقرائتكم إنبى يكشف عن مكافآت البقاء فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مصدر مسئول بنادى إنبى، أن مكافآت البقاء فى الدورى الممتاز لن تقل عن 30 ألف جنيه، عن كل مباراة حقق فيها الفريق الفوز وفقًا للائحة، وسيتم جمع تلك المكافآت وصرفها للاعبين خلال الفترة المقبلة فى دفعة واحدة لتهنئتهم على البقاء فى الدورى.

جدير بالذكر أن إنبى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 12 مواجهة والهزيمة فى مثلهم، فيما سجل 38 هدفًا واستقبل 41 هدفًا، ويتبقى له مباراة واحدة فى ختام مسابقة الدورى الممتاز أمام فريق النجوم.