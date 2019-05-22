شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الكاراتيه يجتمع مع مدربى الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اجتمع اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، مع مدربى الإسكندرية، فى جلسة حضرها كل من حسام عجور نائب رئيس الاتحاد، وعصام عبد الرؤوف، ووليد الهلالى، وخالد عبد الستار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى خالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد.
وناقش خلال الجلسة مع المدربين، المشكلات التى تواجههم، وتذليل أى عقبات تعرقل مسيرتهم فى الموسم الرياضى المنقضى.
جدير بالذكر أن منتخب الكاراتيه حقق 3 برونزيات فى بطولة سيرياس الدولية التى أقيمت بتركيا الأسبوع الجارى .
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