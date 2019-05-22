شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يهدد حضور أجيرى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقادات كثيرة تعرض لها المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بعد إعلان قائمة الفراعنة الأخيرة لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في إستاد برج العرب، استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

وأعلن أجيرى، قائمة تضم 25 لاعبا للانضمام لمعسكر في برج العرب، يوم 6 يونيو المقبل لخوض مباراتين وديتين تنزانيا وغينيا.

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وخلت قائمة المنتخب من إسم عبد الله جمعة لاعب الزمالك، مما أدى لتوجيه عدة انتقادات للمدير الفنى للفراعنة، نظرا للمستوى المتميز الذى يقدمه لاعب القلعة البيضاء فى قيادة الجبهة اليسرى لفريقه بالموسم الحالى، لذلك توقع الجميع الاعتماد عليه بشكل أساسى فى تشكيلة المنتخب خلال أمم أفريقيا المقبلة.

وكشف مصدر مطلع لـ"الخليج 365"، تلقى أجيرى، بعض النصائح خلال الساعات الماضية، بعدم حضور مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل، لتجنب تعرض الخواجة للهجوم من جانب الجماهير البيضاء فى مدرجات ملعب برج العرب على خلفية استبعاده عبد الله جمعة و محمود كهربا من قائمة الفراعنة فى أمم أفريقيا.

ورغم اعتياد أجيرى التواجد فى مباريات الأهلي والزمالك على الصعيد المحلى والأفريقى لكن قد يغيب الخواجة عن نهائى الكونفدرالية لتجنب حدوث أى أزمات مع الجماهير البيضاء.