شكرا لقرائتكم نهضة بركان فى بتروسبورت قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق نهضة بركان المغربى مرانه الأول على ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة الزمالك فى اللقاء المقرر له الأحد المقبل فى تمام العاشرة مساء على ملعب برج العرب فى حضور 40 ألف مشجع.

ويستقبل ستاد بتروسبورت مران الفريق المغربى الأول مساء اليوم الأربعاء ، بعدما وصلت بعثة الفريق المغربى صباح اليوم، حيث كان فى استقبالهم مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

الجدير بالذكر أن الزمالك خسر مواجهة الذهاب أمام نهضة بركان بهدف دون رد فى المغرب.