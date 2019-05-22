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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى بث مباشر اليوم الاربعاء 22-5-2019 في الدورى المصرى اون لاين



مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى بث مباشر اليوم الاربعاء 22-5-2019 في الدورى المصرى اون لاين حيث يواجه المارد الأحمر نظيره الإسماعيلى فى تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء،على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى المصرى.

مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى بث مباشر



مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى بث مباشر حيث يدير الحكم محمد معروف مواجهة الأحمر والدراويش لا سيما أن تاريخ معروف مع الأهلى حافل بالانتصارات، فقد أدار للأحمر 12 مباراة، لم يعرف الهزيمة سوى فى واحدة أمام الاتحاد السكندرى هذا الموسم، والتعادل فى مثلها، وفاز الأهلى فى 10 مباريات .

مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى فى الدورى المصرى



مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى فى الدورى المصرى حيث لعب الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ليحصد 73 نقطة يحتل بهما صدارة المسابقة على الجانب الاخر يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الاهلى.

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مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى اليوم



مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى اليوم حيث أدار محمد معروف 13 لقاء للإسماعيلى فاز خلالهم فى 5 وتعادل فى 5 وتلقى الخسارة بثلاث مباريات، آخرهم هذا الموسم أمام فريق حرس الحدود فى 30 أبريل الماضى وخسرها الدراويش بثلاثة أهداف دون رد.

مشاهدة مباراة الاهلى ضد الاسماعيلى بث مباشر



مشاهدة مباراة الاهلى ضد الاسماعيلى بث مباشر حيث التقى المارد الأحمر مع الإسماعيلى فى 9 مباريات سابقة فى شهر رمضان وستكون مباراة اليوم هى العاشرة بينهما، حيث فاز المارد الأحمر فى 5 مباريات وحسم التعادل 3 لقاءات وفاز الدراويش فى مباراة وحيدة.