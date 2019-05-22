شكرا لقرائتكم المصرى يفتقد جهود إسلام عيسى والعراقى أمام الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتقد المصرى البورسعيدى جهود لاعبيه إسلام عيسى وكريم العراقي قى مباراة الفريق المقبلة أمام الداخلية المقرر لها الإثنين المقبل على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري

ويغيب ثنائى المصرى البورسعيدى بسبب حصولهم على الإنذار الثالث لهما خلال مباراة الفريق أمس أمام الإنتاج الحربي والتي أقيمت على ستاد الجيش بالسويس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق