شكرا لقرائتكم على ماهر يجتمع برئيس إنبى لوضع خارطة الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، مع على ماهر، المدير الفنى للفريق البترولى، خلال الفترة المقبلة لوضع خارطة الموسم الجديد، بعدما ضمن الفريق البقاء بشكل رسمى فى الدورى الممتاز، بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويأمل نادى إنبى فى تجنب ما حدث فى هذا الموسم من أخطاء لعدم تكرارها فى الموسم المقبل، وطموحات الفريق فى الموسم الجديد، بالإضافة إلى إعداد قائمة الموسم الجديد والاحتياجات التى يحتاجها لتدعيم صفوف البترولى.

جدير بالذكر، أن إنبى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 12 مواجهة والهزيمة فى مثلهم، فيما سجل 38 هدفًا واستقبل 41 هدفًا، ويتبقى له مباراة واحدة فى ختام مسابقة الدورى الممتاز أمام فريق النجوم.