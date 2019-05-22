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مشاهدة مباراة بيراميدز والنجوم بث مباشر اليوم الاربعاء 22-5-2019 في الدورى المصرى اون لاين...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة بيراميدز والنجوم بث مباشر اليوم الاربعاء 22-5-2019 في الدورى المصرى اون لاين حيث يواجه بيراميدز نظيره النجوم،على ستاد الدفاع الجوى فى تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة بيراميدز والنجوم بث مباشر
 

مشاهدة مباراة بيراميدز والنجوم بث مباشر حيث أسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح إدارة مباراة بيراميدز والنجوم إلى طاقم حكام من تونس بقيادة محمد يسري.

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 مشاهدة مباراة بيراميدز والنجوم فى الدورى المصرى
 

مشاهدة مباراة بيراميدز والنجوم فى الدورى المصرى  حيث يحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 66 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 58 وتلقت شباكه 30 هدف، فيما يحتل النجوم المركز الاخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 43 هدف .

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مشاهدة مباراة بيراميدز والنجوم اليوم
 

مشاهدة مباراة بيراميدز والنجوم اليوم حيث يرغب الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز عن إنهاء نغمة التعادلات التى تطارد الفريق فى الاسابيع الأخيرة بحثاً عن النهاية السعيدة لكتيبة بيراميدز بينما سيحاول رمضان السيد المدير الفنى للنجوم تحقيق فوز معنوى لفريقه.

مشاهدة مباراة بيراميدز ضد النجوم بث مباشر
 

مشاهدة مباراة بيراميدز ضد النجوم بث مباشر وكانت مواجهة الدور الأول التى أقيمت على ملعب "بتروسبورت" قد انتهت بفوز بيراميدز 2-0 بهدفى دونجا وكارلوس إدواردو.

 

 

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