شارك بالتصويت.. صلاح ينافس على أفضل لاعب وأجمل هدف بـ ليفربول

كتب – أحمد أبوعقيل

فتح نادي ليفربول الإنجليزى، باب التصويت أمام جماهيره لاختيار الفائزين بجوائز الأفضل بالنادى عام 2019، عبر الموقع الرسمي للنادي لكل الجماهير لاختيار الفائزين بـ3 جوائز وهي أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأجمل هدف في الموسم.

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وينافس محمد صلاح على الفوز بجائزة أفضل لاعب في نادي ليفربول موسم 2018 0 2019، كما ينافس بـ 4 أهداف على الفوز بجائزة أفضل هدف هذا الموسم.

للتصويت اضغط هنا

الخطوة الأولى اضغط على الموقع وانزل أسفل الخبر سيظهر كل لاعبي ليفربول لاختيار الأفضل من بينهم، ثم اضغط على next وقم باختيار أحد لاعبات الفريق لجائزة الأفضل، ثم اضغط next، وبعدها قم باختيار أفضل هدف وبعدها next، وأخيرًا قم بتسجيل بياناتك على الموقع.