جيان يعود عن اعتزاله الدولي بـ"طلب رئاسي"

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عاد قائد منتخب غانا لكرة القدم أساموا جيان عن اعتزاله الدولي بـ"طلب رئاسي"، قبل أسابيع من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو المقبلين.

وقال المهاجم البالغ 33 عاما في بيان "الطلب الرئاسي لا يمكن رفضه... أخذت طلب فخامة نانا آدو دانكوا أكوفو-آدو في الاعتبار، وسأكون متاحا لمنتخب المدرب كواسي أبياه".

تابع "أرغب بشدة مساعدة غانا لاحراز لقب كأس إفريقيا بعد غياب دام ثلاثين سنة".

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وكان جيان أعلن الاثنين اعتزاله احتجاجا على عزم الجهاز الفني حرمانه من شارة القيادة. لكن رئيس البلاد اتصل به الثلاثاء حيث يتواجد في تركيا للاحتراف مع نادي قيصري سبور.

ودافع جيان عن ألوان أودينيزي الإيطالي، رين الفرنسي، سندرلاند الإنكليزي، العين وشباب الأهلي دبي الامارتيين وشنغهاي سيبغ الصيني.

وتخوض غانا المتوجة باللقب القاري أربع مرات في 1963 و1965 و1978 و1982، منافسات المجموعة السادسة إلى جانب الكاميرون حاملة اللقب، وبنين وغينيا بيساو.

وبدأ جيان مسيرته الدولية في سن السابعة عشرة بمواجهة الصومال عام 2003، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 51 هدفا في 106 مباريات دولية، شملت نهائيات كأس العالم 2006 و2010 و2014.