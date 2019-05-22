صور.. جلسة بين مجلس الكاراتيه و مدربى الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى جلسة مع مدربى الإسكندرية، وبحضور كل من حسام عجور نائب رئيس الاتحاد، وعصام عبد الرؤوف، ووليد الهلالى، و خالد عبد الستار اعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى خالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد . وجاءت الجلسة لمناقشة المدربين فى المشكلات التى تواجههم ، و تذليل أى عقبات تعرقل مسيرتهم فى الموسم الرياضى . يذكر أن منتخب الكاراتيه حقق 3 برونزيات فى بطولة سيرياس الدولية التى أقيمت بتركيا الأسبوع الجارى .

جانب من الجلسة

مجلس الكاراتيه فى الاسكندرية Advertisements

مجلس الكاراتيه مع مدربى الاسكندرية 2

مجلس الكاراتيه مع مدربى الاسكندرية

مدربى الكاراتيه

وليد الهلالى عضو مجلس الادارة

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