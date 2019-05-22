شكرا لقرائتكم خبر عن بتروسبورت يستضيف أول مران لنهضة بركان قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف ستاد بتروسبورت، المران الأول لفريق نهضة بركان المغربى، استعدادا لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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من المقرر، أن يخوض فريق نهضة بركان مرانه الأول مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الرئيسى لاستاد بتروسبورت، بعدما وصلت بعثة الفريق المغربى صباح اليوم، حيث كان فى استقبالهم مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

يذكر، أن مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، قد انتهى بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة التى اقيمت على الملعب البلدى ببركان.