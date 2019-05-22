شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى عن مكافآت الاستمرار فى الدورى: لن تقل عن 30 ألف جنيه لكل "فوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى إنبى، أن مكافآت البقاء فى الدورى الممتاز لن تقل عن 30 ألف جنيه، عن كل مباراة حقق فيها الفريق الفوز وفقًا للائحة، وسيتم جمع تلك المكافآت وصرفها للاعبين خلال الفترة المقبلة فى دفعة واحدة لتهنئتهم على البقاء فى الدورى. يذكر أن إنبى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 12 مواجهة والهزيمة فى مثلها، وسجل 38 هدفًا واستقبل 41 هدفًا، ويتبقى له مباراة واحدة فى ختام مسابقة الدورى الممتاز أمام فريق النجوم.

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