محمد إبراهيم يغازل جروس قبل مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغازل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، قبل مواجهة نهضة بركران المغربى، يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وتألق محمد إبراهيم خلال مشاركته كبديل لمحمود كهربا، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان، فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على ملعب الأخير، وانتهت بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، كما استمر تألق "هيما" فى التدريبات الجماعية التى خاضها الأبيض أمس الثلاثاء.

وبدأ السويسرى كريستيان جروس دراسة الاعتماد على محمد إبراهيم بشكل أساسى فى مباراته المقبلة أمام نهضة بركان، بدلاً من محمود عبد العزيز الذى يُجيد النواحى الدفاعية أكثر، خاصة أن محمد إبراهيم يتمتع بخبرة كبيرة فى تلك المباريات الكبرى، والتى تحتاج للاعبين أصحاب خبرات ومهارات خاصة.