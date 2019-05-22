اخبار الرياضه

محمد إبراهيم يغازل جروس قبل مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يغازل جروس قبل مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغازل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، قبل مواجهة نهضة بركران المغربى، يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وتألق محمد إبراهيم خلال مشاركته كبديل لمحمود كهربا، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان، فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على ملعب الأخير، وانتهت بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، كما استمر تألق "هيما" فى التدريبات الجماعية التى خاضها الأبيض أمس الثلاثاء.

وبدأ السويسرى كريستيان جروس دراسة الاعتماد على محمد إبراهيم بشكل أساسى فى مباراته المقبلة أمام نهضة بركان، بدلاً من محمود عبد العزيز الذى يُجيد النواحى الدفاعية أكثر، خاصة أن محمد إبراهيم يتمتع بخبرة كبيرة فى تلك المباريات الكبرى، والتى تحتاج للاعبين أصحاب خبرات ومهارات خاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد إبراهيم يغازل جروس قبل مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا