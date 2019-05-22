المصرى يفتقد إسلام عيسى والعراقى أمام الداخلية للإيقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب الثنائى إسلام عيسى وكريم العراقى، عن صفوف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال مباراته المقبلة أمام الداخلية والمقرر إقامتها في العاشرة مساء الاثنين المقبل على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري .
جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث لهما خلال مباراة الفريق أمس أمام الإنتاج الحربي والتي أقيمت على ستاد الجيش بالسويس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
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