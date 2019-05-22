شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة برج العرب.. 7 أرقام لـ"الأهلى و الإسماعيلى" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريقا الأهلى و الإسماعيلى والمحدد لها العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على إستاد برج العرب فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى العام.

ويسعى الأهلى إلى حصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة التربع على عرش القمة للزحف نحو اللقب ، بينما يطمح الإسماعيلى فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر بعد ضمان البقاء فى المسابقة.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الأهلى و الإسماعيلى " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :