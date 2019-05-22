شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صدام الليلة.. 4 لاعبين سجلوا بقميص الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تستحوذ مواجهات الإسماعيلى والأهلى، على اهتمام الجماهير المصرية كونها تتمتع بالإثارة والندية.

ويلتقى الاهلي والإسماعيلي فى العاشرة من مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الــ18 للدوري.

وفى السطور التالية نُلقي الضوء على لاعبين سبق لهم ارتداء فانلة الفريقين ونجحوا فى التسجيل خلال مواجهات الأهلي والإسماعيلي.

ويأتي خالد بيبو في مقدمة اللاعبين الذين سجلوا للأهلي والاسماعيلي في مواجهات الفريقين، حيث سجل هدفين بواقع (1 للاسماعيلي، 1 للأهلي)، ثم محمد بركات الذى انتقل للأهلى بعدما تألق مع الاسماعيلى وسجل (7 أهداف للأهلي، 3 للإسماعيلي)، ثم شادى محمد الذى ضمه الإسماعيلى بعد لعبه للاهلى وأحرز (2 للاهلي، 1 للاسماعيلي) وآخيراً عبد الله السعيد الذى هز الشباك 4 مرات بواقع (3 للأهلي، 1 للاسماعيلي).