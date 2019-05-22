شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينظم إفطارا جماعيا للاعبين احتفالاً بضمان البقاء فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر زكريا السيد، نائب رئيس نادى إنبى، بالاتفاق مع المهندس علاء خشب، رئيس النادى، تنظيم إفطار جماعى للفريق، وذلك عقب الفوز على مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، ليضمن البقاء بشكل رسمى فى الدورى الممتاز هذا الموسم.

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يرغب مجلس إدارة إنبى فى تقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفنى للفريق البترولى، بقيادة علي ماهر، بالخروج من الكبوة وضمان البقاء فى الدورى الممتاز، بعد تحقيق نتائج مميزة فى الفترة الأخيرة.

يذكر، أن إنبى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 12 مواجهة والهزيمة فى مثلهم، فيما سجل 38 هدفًا واستقبل 41 هدفًا، ويتبقى له مباراة واحدة فى ختام مسابقة الدورى الممتاز أمام فريق النجوم.