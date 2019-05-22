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إنبى يعقد اجتماعا مع على ماهر لوضع خارطة الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة علاء خشب اجتماعا مع على ماهر، المدير الفنى للفريق البترولى، خلال الفترة المقبلة لوضع خارطة الموسم الجديد، بعدما ضمن الفريق البقاء بشكل رسمى فى الدورى الممتاز، بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

 

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ويسعى مجلس إنبى لمناقشة كل ما يخص الفريق مع على ماهر، والمرحلة المقبلة وما تم فى الموسم المنقضى وطموحات الفريق فى الموسم الجديد، بالإضافة إلى إعداد قائمة الموسم الجديد والاحتياجات التى يحتاجها لتدعيم صفوف البترولى.

 

يذكر أن إنبى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 12 مواجهة والهزيمة فى مثلهم، فيما سجل 38 هدفًا واستقبل 41 هدفًا، ويتبقى له مباراة واحدة فى ختام مسابقة الدورى الممتاز أمام فريق النجوم.

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