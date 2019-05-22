شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة القرن وإغماءة تريكة وبلياردو القيصر.. مشاهد مثيرة بين الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء الأربعاء لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى والإسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري العام، فى مواجهة لن تنقصها الندية والإثارة كعادة كلاسيكو المارد الأحمر مع الدراويش فى السنوات الأخيرة والتى نستعرض أبرز مشاهده فى السطور التالية..

1_ مباراة القرن

فى موسم 2001/ 2002 وبمباراة وصفت بأنها مباراة القرن فى مصر، حينما قدم الأهلى والإسماعيلى لقاء عنوانه المتعة الكروية وانتهى بالتعادل الإيجابى بأربعة أهداف لكل فريق، سجل للأهلي محمد فاروق "هدفين" وأحمد بلال "هدف" ومحمد فاروق "هدف"، بينما سجل للإسماعيلي محمد بركات وعمرو فهيم واسلام الشاطر وعطية صابر.

2_ سداسية تاريخية وهاتريك بركات

فى موسم 2005 ، استطاع الأهلى أن يقسو على الدراويش للمرة الثانية فى الإسماعيلية ليفوز بنصف دستة أهداف وسجل للفريق الأحمر محمد بركات "هاتريك" ومحمد أبوتريكة وعماد متعب وأسامة حسني.

3_صالح سليم وهبوط الإسماعيلى

فى موسم 57 – 58 سجل الأهلى ذكرى سيئة للإسماعيلى حينما دك الفريق الأحمر حصون الدراويش بثمانية أهداف سجل منها صالح سليم لاعب الفريق الاحمر الأسبق سبعة أهداف ليهبط الفريق الأصفر لدوري الدرجة الثانية.

كانت أكبر نتيجة فاز بها الأهلي 8- 0 فى موسم 57-58 و هو موسم هبوط الإسماعيلى إلى دورى الدرجة الثانية .

4_ إغماءة أبو تريكة

عاد الأهلى من رحلة شاقة عقب كأس العالم للأندية 2006، التى أحرز فيها المركز الثالث، وخاض الأهلى مباراته المؤجلة فى الدورى أمام الإسماعيلى فى السابع من يناير لعام 2007، واتضح فيها تأثر لاعبى الأحمر بضغط المباريات الذى استغله لاعبو الإسماعيلى ونجحو فى تحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة على استاد القاهرة، تريكة تعرض لحالة إغماء إثر كرة مشتركة، وكان الأهلى قد أجرى تغييراته الثلاثة وفقد أمير القلوب الوعى لدقائق انخلعت معها قلوب الجماهير داخل الاستاد وأمام الشاشات.

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ومع استفاقة تريكة أصر على العودة للملعب مجددا وسط إصرار من الجهاز الطبى على منعه من اللعب حرصا على سلامته، فما كان من تريكة إلا أن استسلم للأمر الواقع وجلس على دكة البدلاء يراقب نتيجة المباراة، وقتها من اللوحة الإليكترونية والدموع تملأ عينيه وعيون كل من تابعو ذلك المشهد المؤثر.

5_فاصلة فتحى وفلافيو

وفى موسم 2009 جمعت الأهلى والاسماعيلى ذكريات مثيرة حينما تحول الدراويش من الاحتفال بلقب الدوري لصدمة مرعبة بعد أن سجل لاعب فريقهم السابق أحمد فتحي هدف الفوز للأهلى فى طلائع الجيش بصورة أسطورية، لينتهى اللقاء الفاصل بين الفريقين بفوز الفريق الاحمر بهدف فلافيو وتتويجه بالدوري .

6_ رباعية عربية للدراويش

فاز الإسماعيلي على الأهلي بأربعة أهداف دون رد في مباراة تاريخية بالبطولة العربية تلاعب فيها أبناء الدراويش بأبناء القلعة الحمراء ، وسجل للإسماعيلي اسلام الشاطر وسيد معوض وعبدالرحمن تراوري ومحمد يونس.

7_ بلياردو حسنى عبد ربه

ويرتبط القيصر حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى بذكرى سعيدة مع الفريق عندما نجح فى كتب شهادة ميلاده فى قلوب الإسماعيلاوية بعدما سدد كرة صاروخية قبل نهاية لقاء الأهلى فى افتتاح الدورى الممتاز موسم 2004/2003، ارتدت من القائمين وسكنت شباك عصام الحضرى على طريقة البلياردو.