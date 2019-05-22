شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لحازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا لحازم إمام الظهير الأيمن، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل لقيادة الجبهة اليمنى للفريق، أمام نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
ويحرص جروس على استعادة حازم إمام حساسية المباريات قبل المشاركة أمام نهضة بركان، خاصة وإنه كان بعيدًا عن الملاعب لفترة طويلة عقب تعرضه للإصابة فى عضلة السمانة خلال مشاركتة فى مباراة سموحة بالدورى.
ويغيب التونسى حمدى النقاز عن مباراة فريقه أمام بركان المغربى، والمقرر لها الأحد المقبل على ستاد برج العرب، بسبب الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثانى فى لقاء الذهاب.
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