شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. شيلونجو يهزم مهاجمى الأهلى قبل كلاسيكو برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قمة منتظرة ستنطلق فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ستجمع الإسماعيلى مع الأهلى على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الأسبوع الــ18 المؤجل من الدورى المحلى.

ولعب الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، ليحصد 73 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة، على الجانب الآخر يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة، بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الأهلى.

الإسماعيلى يقود هجومه الناميبى الدولى بنسون شيلونجو الذى أظهرت لغة الأرقام تفوقه على مهاجمى المارد الأحمر.

Advertisements

الناميبى سجل فى الدورى حتى الآن 7 أهداف وصنع 5 أهداف وذلك خلال 30 مباراة بواقع 2,139 دقيقة.

وعلى الجانب الآخر ، سجل مروان محسن 6 أهداف وصنع 3 أهداف خلال 16 لقاء والمغربى وليد أزارو أحرز 5 أهداف وصنع 3 أهداف فى 20 مواجهة وأخيرا النيجيرى هز الشباك 4 مرات وصنع 3 أهداف فى 13 ظهورا.