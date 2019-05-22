طلعت يوسف يؤكد: مهمتي مع الاتحاد ستنتهي أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال طلعت يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الاتحاد السكندري، إنه تعرض لموقف مشابه مع "زعيم الثغر" مرتين حول البقاء في مسابقة الدوري، ونجح من خلالهم الإبقاء على الفريق السكندري في البطولة المحلية.

وكان حلمي طولان المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري قرر تقديم اعتذارًا عن البقاء في منصبه بعد الخسارة الثقيلة من فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ33.

وأضاف طلعت يوسف في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الإذاعي :"سبق وأن تعرضت لنفس الموقف مع فريق الاتحاد السكندري ونجحت في مساعدة الفريق على البقاء، والآن أسعى للمرة الثالثة أن أجعل الفريق يستمر في مسابقة الدوري".

وأكمل :"أعتبر هذه المهمة بالانتحارية وليست الخاصة، لكني مهمتي مع الاتحاد ستنتهي بمباراة سموحة المقبلة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة النادي محمد مصيلحي".

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وعن مفاوضات توليه قيادة الاتحاد السكندري، كشف مدرب مصر المقاصة السابق، قائلاً :"تلقيت اتصالاً هاتفيًا من جانب محمد مصيلحي وطالبني بعرض بدائل لقيادة الفريق".

وتابع :"خلال حديثي مع رئيس النادي طالبني بقيادة الفريق إلا أنني طلبت منه التفكير حتى اليوم وبالفعل اجتمعت معه واتفقت على قيادة الفريق لمدة 10 أيام فقط وبمجرد الانتهاء بمباراة سموحة سأرحل بغض النظر عن مباراة الكأس".

وأنهى :"إدارة النادي أمامها فرصة لاختيار البديل عقب مباراة سموحة نظرًا لانتهاء مباريات الدوري ولا يتبقى سوى مباراة الكأس التي ستقام بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن بتروجيت صاحب المركز السادس عشر -المؤهل للهبوط-.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة والأخيرة أمام منافسه سموحة في ديربي مدينة الاسكندرية.