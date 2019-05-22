شوبير: المجاملات والخوف سبب أزمة جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اعتبر أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المجاملات التي توجه لبعض الأندية والخوف من الهجوم سبب أزمة جدول الدوري الممتاز القائمة حاليًا.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر إذاعة "ON sport" اليوم الأربعاء: "منذ بداية الموسم وهناك خروج عن الجدول بحجج غير مقنعة وغير احترافية."

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وتابع: "ليفربول لعب أمام برشلونة في إسبانيا يوم الأربعاء في دوري الأبطال، ثم ذهب لمواجهة نيوكاسل خارج الأرض يوم السبت وبعد ذلك استقبل برشلونة في آنفيلد الثلاثاء واستطاع أن يفوز ويتأهل إلى النهائي."

وأضاف: "الآن الكل يطلب بخوض المباريات في ترتيبها الطبيعي، وقبل ذلك كان هناك من يطلب تأجيل لتأخر طائرته، وأخر يطلب التأجيل بسبب ضغط المباريات."

وواصل: "ما نعانيه في الوقت الحالي سببه المجاملات التي تمت منذ بداية الموسم والخوف من هجوم بعض الأشخاص، أو أن يتهم مسئول بمساعدة طرف على حساب الأخر."