محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة مع مدير الكرة بالنادي، سيد عبدالحفيظ لدراسة موقف القلعة الحمراء من جدول الدوري، بحسب بيان رسمي أصدره النادي اليوم الأربعاء.
وأعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الأربعاء، عن مواعيد مباريات الجولة 34 من عمر البطولة وبعض المباريات المؤجلة.
ونشر النادي الأهلي بيانًا رسميًا جاء فيه: "يدرس النادي الأهلي جدول المباريات المتبقية من مسابقة الدوري العام، والذي أصدرته لجنة المسابقات بعد ظهر اليوم. ومن المنتظر أن يعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعًا مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة غدًا الخميس لمعرفة الرؤية الفنية للجهاز من جدول المباريات، والمواعيد المقترحة، وترتيب اللقاءات وتأثير الصراع في القمة والقاع على أهمية المباريات".
ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 73 نقطة - لعب 31 مباراة - وفي المركز الثاني الزمالك برصيد 66 بعد أن خاض 29 مباراة وفي المركز الثالث بيراميدز برصيد 66 نقطة بعد خوض 32 مباراة.
ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي اليوم مباراة مؤجلة من الجولة 18 أمام الإسماعيلي على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل من الأهلي بعد قرار لجنة المسابقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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