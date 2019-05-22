حرس الحدود: لن نواجه بيراميدز قبل الزمالك.. ونوافق على التأجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود بأن الموقف الرسمي داخل النادي هو رفض مواجهة بيراميدز قبل الزمالك في الدوري الممتاز لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال طارق العشري في تصريحات إذاعية: "الموقف الرسمي داخل الفريق والإدارة عدم لعب المباريات إلا من خلال الترتيب الطبيعي بأن نلعب أمام الزمالك ثم بيراميدز وهذا الشكل الوحيد الذي يضمن الحيادية لأننا جميعًا نلعب في توقيت واحد بالجولة الأخيرة".

وأجل اتحاد الكرة مباراة الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز بسبب مشاركة الأول في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ثم أصدر جدول المسابقات حدد من خلاله موعد مباريات الجولة الأخيرة التي تشهد مواجهة الفريق العسكري لبيراميدز.

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وتابع المدير الفني لحرس الحدود: "لا يوجد سبب للتمسك بخوض مباراة الزمالك أولًا، إلا أن هذا المنطق والترتيب الذي تم إعلانه من قبل".

وأضاف: "المفترض أن يكون هناك تكافؤ فرص بين الجميع لتحقيق الحيادية المطلوبة من جانب الطرف المسئول عن تنظيم المسابقة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "إذا كان اتحاد الكرة يرغب في تأجيل كافة المباريات حتى نهاية أمم إفريقيا فلن يكون هناك أي مشكلة من جانبنا، لكن فيما يتعلق بترتيب المباريات فهو موقف نهائي لا رجعة فيه".