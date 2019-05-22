راكيتيتش يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن برشلونة

كشف الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، حقيقة الأنباء التي يتم تداولها في الفترة الأخيرة، بشأن رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم.

وكانت عدة تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، تحدثت عن إقتراب نجم خط وسط برشلونة من

الرحيل إلى نادي انتر ميلان الإيطالي، خلال موسم الإنتقالات الصيفية المقبل.

ونفى راكيتيتش من خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وجود أي نية لديه للرحيل عن برشلونة، مشدداً إنه مستمر مع

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الفريق.

وأوضح "لا أستطيع تفسير سبب تلك الشائعات، ولكن بالتأكيد لكل شخص رأيه الخاص، ولذلك فأحاول تفهم تلك الأخبار التي يتم تداولها، واحترمها كذلك".

وأردف "ولكني سعيد في برشلونة، وأقوم بعملي بشكل جيد ولا أفكر على الإطلاق في الرحيل".

وكان راكتيتش انتقل إلى صفوف برشلونة، منذ صيف موسم 2014، قادمًا من إشبيلية الإسباني.