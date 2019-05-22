أوضح ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، موقفه من الرحيل المحتمل للبلجيكي إيدين هازارد عن صفوف الفريق اللندني بنهاية الموسم.
وقال ساري خلال تصريحات صحفية "انهينا الدوري الإنجليزي مرهقين، ولكن نعمل على استعادة طاقتنا، من أجل الإستعداد للمباراة النهائية في الدوري الأوروبي".
وأردف "ليس من السهل الإعداد لمباراة نهائية قوية، بعد أن تكون خضت عدد
وعن رحيل البلجيكي إيدين هازارد أشار "لا أعلم إن كان النهائي الدوري الأوروبي هو المباراة الأخيرة للنجم البلجيكي أم لا".
وأردف " ولكن كما أقول في كل مؤتمر صحفي، فإننا يجب أن نحترم قرارات اللاعبين، وخاصة قرار هازارد، فأنا
وعن عدم قدرة الأرميني هنريك مخيتاريان السفر رفقة فريقه آرسنال لخوض اللقاء لأسباب سياسية علق ساري قائلاً "يخيب أملي كثيراً عندما أرى هذه الوضعيات في كرة القدم، أنا أريد أن ارى اللاعب على ارض المباراة وهو يشارك ويلعب، فيجب أن نحترم قرار الشخص أولاً وليس اللاعب".
كانت هذه تفاصيل خبر ساري: أتمنى استمرار هازارد.. وأشعر بالأسى لغياب مخيتاريان عن آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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